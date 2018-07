Compadre Washington se despede do grupo É o Tchan no Carnaval 2019

É o fim de uma era. Compadre Washington — aquele do bordão “Sabe de nada, inocente!” — está de partida do É o Tchan. Ao menos da formação, digamos, artística da banda, da qual ele segue sócio. A despedida do cantor está marcada para o próximo Carnaval.

De acordo com o grupo, a decisão já havia sido tomada por Washington, mas não seria divulgada agora. Um anúncio oficial foi feito pela banda nas redes sociais depois que a informação vazou na imprensa baiana.

“Em respeito aos fãs, sobretudo por ter vazado a informação de modo não oficial, a diretoria antecipa o comunicado de que o cantor se despede dos vocais da banda após o Carnaval 2019 e que, até lá, ele cumprirá toda a agenda de shows”, diz texto do comunicado do grupo.

Sucesso nos anos 1090, o Grupo É o Tchan já conta 25 anos de carreira — “Que abundância, meu irmão”, diria Compadre Washington, líder da banda ao lado de Beto Jamaica. No período, lançou à fama dançarinas como Carla Perez, Scheila Carvalho, Sheila Mello, além do Jacaré. Entre seus hits, estão Segura o Tchan, Dança do Bumbum e Cordinha.