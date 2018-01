Como assistir ao Grammy 2018 na TV e online

A maior premiação da indústria fonográfica americana, o Grammy Awards, acontece neste domingo, 28. A festa, com apresentação do humorista inglês James Corden, será transmitida ao vivo na televisão pelo canal pago TNT a partir das 22h30 horário de Brasília.

Quem tem o TNT em seu pacote de televisão por assinatura, mas não estará perto de um aparelho de TV na hora da festa, pode acompanhar o evento pela internet. O serviço de streaming TNT Go transmitirá o prêmio também a partir das 22h30. A plataforma funciona no site ou com o aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

O tapete vermelho da premiação, com a chegada dos famosos e entrevistas com os indicados, será transmitido pelo canal pago E!, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Nesta 60ª edição do Grammy Awards, dois rappers lideram as indicações: JAY-Z, que concorre em oito categorias, e Kendrick Lamar, com sete. Em seguida está Bruno Mars, lembrado em seis categorias. O hit Despacito, de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber, concorre a gravação do ano, canção do ano e melhor parceria pop – se levar os dois primeiros, será o primeiro em espanhol a conquistar essas estatuetas.