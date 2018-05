Como assistir ao casamento de Harry e Meghan Markle pela TV e online

Curiosos do mundo inteiro voltarão sua atenção à pequena cidade de Windsor neste sábado, quando acontece o casamento real de Meghan Markle e príncipe Harry. A cerimônia será a última grande boda da Família Real britânica até que a geração de bisnetos da rainha Elizabeth tenha idade o suficiente para casar. Aqueles que não tiveram a honra de receber um dos 600 convites distribuídos pelo casal poderão acompanhar tintim por tintim da festa pela televisão e na internet.

Como assistir ao casamento real pela TV

No Brasil, a Globo vai transmitir o casamento real na TV aberta a partir das 7h, no horário de brasília. Durante a programação, Ana Paula Araújo receberá comentaristas sobre moda, beleza e a liturgia da realeza. Em outros canais do Grupo Globo, GloboNews e GNT, a cobertura começa uma hora antes, às 6h. A BandNews TV também terá cobertura ao vivo, das 6h às 12h.

Como assistir ao casamento real pela internet

A página oficial da monarquia britânica no YouTube transmitirá o casamento real a partir das 7h (horário de Brasília).

Será possível ver a cerimônia online também no Globo Play, serviço de streaming da Globo, a partir das 7h. O GNT também exibirá uma cobertura especial pela internet, em seu canal no YouTube, às 7h30.

A cerimônia

O casamento está marcado para acontecer ao meio-dia (8h da manhã no Brasil), na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Para o rito religioso, Meghan teve de se converter ao Anglicanismo, religião oficial do Reino Unido.

Quebrando todos os protocolos, Harry e a atriz americana serão abençoados no sábado também por um bispo americano, o reverendo Michael Bruce, que se juntará no altar com Justin Welby, chefe espiritual da comunhão Anglicana.

