Meghan Markle é batizada por arcebispo antes de casamento

A atriz norte-americana Meghan Markle foi batizada pelo arcebispo da Cantuária, o líder espiritual da Igreja da Inglaterra, antes de seu casamento em maio com o príncipe Harry, relatou o jornal Daily Mail, nesta quinta-feira.

A cerimônia privada de 45 minutos conduzida por Justin Welby, líder espiritual da comunhão anglicana de milhões de cristãos em todo mundo, aconteceu na Capela Real do Palácio de Saint James, na terça-feira. “Isso não é algo sobre o qual vamos comentar”, disse o gabinete de Harry sobre a reportagem.

Meghan foi criada como protestante e o batismo antecede o casamento com o príncipe Harry, marcado para o dia 19 de maio. A conversão para a religião não é obrigatória para entrar na família real britânica. De acordo com a publicação, o gesto é bem visto pela rainha Elizabeth II, que prefere manter as tradições.

Além de Harry, o príncipe herdeiro Charles, e sua esposa, Camilla, estavam presentes na cerimônia, mas a rainha Elizabeth, chefe simbólica da Igreja da Inglaterra, não compareceu.