Pouco mais de cinco anos depois de ter comprado a Lucasfilm, a Disney já faturou mais em bilheteria com a franquia Star Wars do que pagou a George Lucas. A gigante desembolsou 4,05 bilhões de dólares em 2012 para comprar a produtora, valor que já foi superado com a arrecadação dos últimos três longas, Star Wars: O Despertar da Força (2015), Rogue One: Uma História Star Wars (2016) e Star Wars: Os Últimos Jedi (2017).

Pode-se dizer, portanto, que o investimento se pagou – ainda que os custos de produção e promoção não sejam considerados nessa conta. Segundo o site da revista Entertainment Weekly, O Despertar da Força arrecadou 2,07 bilhões de dólares no mundo, já Rogue One obteve bilheteria de 1,06 bilhões. Por enquanto, Os Últimos Jedi conseguiu 934,2 milhões de dólares e deve continuar a aumentar esse número nas próximas semanas.

A Disney ainda pretende lançar pelo menos cinco filmes da franquia – um sobre a juventude de Han Solo (Harrison Ford), o Episódio 9 e mais uma trilogia a ser dirigida por Rian Johnson.

Além disso, outra franquia que pertence à Lucasfilm é Indiana Jones, que ganhará mais uma sequência pelas mãos de Steven Spielberg, com Harrison Ford novamente no papel principal.