Com 62% dos votos, Cid Moreira é eleito o melhor apresentador do ‘JN’

O jornalista e apresentador Cid Moreira, de 91 anos, foi escolhido pelo público de VEJA como o melhor apresentador na história do Jornal Nacional . O principal telejornal do país completou 50 anos no domingo 1° e, para celebrar a data, VEJA criou uma enquete com a seguinte pergunta: Quem foi o (a) melhor apresentador (a) do Jornal Nacional?

Moreira ganhou disparado na preferência do público: foi apontado como o melhor por 62,2% dos votantes. Em segundo lugar, veio o atual editor-chefe e apresentador do telejornal, William Bonner (10%). Em terceiro no ranking aparece a ex-mulher de Bonner e atual apresentadora do Encontro, Fátima Bernardes, com 8,7%.

A jornalista Patricia Poeta, que atualmente apresenta o apagado programa semanal É de Casa e dividiu a bancada com Bonner entre 2011 e 2014, não foi bem na enquete. Patricia amargou o último lugar, com míseros 1,6% dos votos – ficando atrás até do primeiro apresentador do JN, Hilton Gomes, que ocupou a bancada de 1969 a 1971, ao lado de Cid Moreira.

A estreia do Jornal Nacional aconteceu no dia 1º de setembro de 1969. Além de predileto dos espectadores, Moreira foi o âncora que apresentou o telejornal por mais tempo: permaneceu por 27 anos no ar, deixando o posto apenas em 1996, quando o noticioso passou uma ampla reformulação, com a chegada de Evandro Carlos de Andrade ao comando do jornalismo da Globo. Naquele ano, William Bonner assumiria a bancada ao lado de Lillian Witte Fibe. Esta última, no entanto, durou só dois anos na função de âncora. Daria lugar, em 1998, a Fátima Bernardes, que então passou a formar com Bonner o casal 20 do jornalismo televisivo. A saída de Fátima, em 2011, marcou outra virada importante. De lá para cá, duas apresentadoras dividiram a bancada com Bonner: Patricia Poeta (até 2014) e Renata Vasconcellos (que permanece até hoje).

Confira o resultado completo da Enquete:

Cid Moreira – 62,2%

William Bonner – 9,8%

Fátima Bernardes – 8,7%

Sérgio Chapelin – 6,9%

Renata Vasconcellos – 4,5%

Lilian Witte Fibe – 2,3%

Celso Freitas – 2,2%

Hilton Gomes – 1,7%

Patricia Poeta – 1,6%