Vote: Quem foi o (a) melhor apresentador (a) do Jornal Nacional?

Principal noticiário da Rede Globo, o Jornal Nacional completou neste domingo, 01, 50 anos no ar. A estreia aconteceu no dia primeiro de setembro de 1969, com Cid Moreira e Hilton Gomes na bancada. O primeiro foi o âncora que apresentou o telejornal por mais tempo: foram 27 anos no comando, saindo apenas em 1996, ano marcado por uma reformulação no jornal com a chegada de Evandro Carlos de Andrade ao comando do Jornalismo da Globo. Naquele ano, William Bonner assumia a bancada ao lado de Lillian Witte Fibe. Esta última, no entanto, durou apenas dois anos como âncora, e deu lugar, em 1998, a Fátima Bernardes, ex-esposa de Bonner. Juntos, os dois marcaram época como casal de apresentadores do Jornal, e a saída de Fátima em 2011 foi um momento histórico do noticiário. De lá para cá, duas apresentadoras dividiram a bancada com Bonner: Patrícia Poeta até 2014; e Renata Vasconcellos, que permanece até hoje.

Comemorando o meio século do telejornal mais famosos do Brasil, VEJA criou uma enquete para descobrir quem seria o (a) melhor apresentador (a) do programa. Vote, abaixo: