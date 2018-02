Cleo Pires explica visual ousado: ‘Queria me sentir à vontade’

Cleo Pires não precisou entrar na avenida para ser a dona de um dos looks mais comentados da primeira noite de Carnaval na Sapucaí. Convidada de um dos camarotes do sambódromo, a atriz customizou a blusa da patrocinadora com um recorte e deixou os seios à mostra, cobertos apenas por dois adesivos com formato de coração.

“Queria me sentir à vontade para curtir a folia e, ao mesmo tempo, mostrar todo meu amor pelo Carnaval do Rio”, contou a VEJA. Cleo acrescentou que o abadá ousado foi um “trabalho em conjunto” dela com o estilista Rapha Mendonça: “Ele topou na hora”.

A atriz também comentou os movimentos contra o assédio sexual que causaram uma revolução em Hollywood, como o #MeToo e o Time’s Up. “Achei a iniciativa das atrizes maravilhosa. Enquanto não tiver essa conversa nada vai evoluir”, afirmou. Questionada sobre se já tinha sofrido algum assédio na carreira, respondeu: “Não é o melhor momento para falar nisso”.