Cinebiografia de Evlis Presley escala Austin Butler para viver Rei do Rock

Após realizar diversos testes com diferentes atores, a Warner Bros. finalmente escalou um ator para viver Elvis Presley na cinebiografia sobre o rei do rock. Quem dará vida ao astro no longa dirigido por Baz Luhrmann (O Grande Gatsby, Moulin Rouge: Amor em Vermelho) será Austin Butler, ator conhecido, principalmente, por atuações em séries de TV, como The Carrie Diaries e As Crônicas de Shannara.

De acordo com o site Deadline, nomes como Ansel Elgort, Miles Teller e Harry Styles também tentaram o papel. Com roteiro co-escrito por Luhrmann e Craig Pearce, o filme irá focar na relação entre o jovem cantor e seu empresário Tom Parker, que será interpretado por Tom Hanks.

“Nós fizemos uma busca minuciosa por um ator com a habilidade de retratar os movimentos naturais e singulares e as qualidades vocais desse astro inigualável, mas também a vulnerabilidade interior do artista”, afirmou o diretor Baz Luhrmann em uma declaração. “Eu tinha ouvido falar do Austin Butler por conta de seu papel memorável em The Iceman Cometh, na Broadway. Após uma extensiva jornada de teste de elenco e workshops de música e atuação, eu sabia com certeza que tinha achado alguém que poderia incorporar o espírito de uma das figuras musicais mais icônicas do mundo.”

O ator de 27 anos também está no elenco do filme mais recente de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em… Hollywood, que estreia em agosto no Brasil. Outros títulos ainda incluem Os Mortos Não Morrem, também nas telonas, e participações nas séries Zoey 101 e Arrow.