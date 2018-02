Cinco vezes em que Meghan Markle ignorou um protocolo real

Desde que anunciou seu noivado com príncipe Harry, Meghan Markle quebrou diversos protocolos reais. A própria – uma atriz americana de origem negra e divorciada – já é em si uma quebra considerável. Contudo, normas irrelevantes de uma realeza que tenta deixar de ser antiquada parecem ser os alvos favoritos do martelo de Meghan.

As mais recentes quebras de protocolo aconteceram nesta semana em Edimburgo, na Escócia, quando, veja só, a moça usou uma bolsa a tiracolo – na lateral do tronco – estilo fora do manual da realeza, que prefere bolsas do tipo clutch, aquelas carregadas à mão.

O acessório é usado com o intuito de privar princesas, duquesas e rainha de contatos físicos desnecessários, explicou o especialista William Hanson à revista americana Marie Claire. Pelo jeito, a regra funciona: no mesmo evento em que apareceu de bolsa pendurada no ombro, Meghan quebrou outro protocolo ao abraçar uma jovem, em vez de simplesmente apertar sua mão a distância.

Confira abaixo cinco vezes que Meghan jogou no lixo o manual de comportamento da família real.

Abraço na plebeia

Meghan Markle breaks royal protocol and hugs a charity worker during an official visit to Edinburgh, Scotland, with Prince Harry. pic.twitter.com/0LsuBBZdTM — NBC News World News (@NBCNewsWorld) February 14, 2018

Meghan Markle abraçou sem pudores Alice Thompson, assistente social que ela conheceu durante uma visita a um restaurante comunitário em Edimburgo, ao lado do noivo, Harry. Ao Daily Mail, a jovem contou ter dito a Meghan como o discurso feito por ela nas Nações Unidas em 2015 a inspirou e a motivou a assumir um papel de liderança. “Ela ficou muito emocionada”, conta Alice, que tentou amenizar a quebra de protocolo dizendo que, antes do abraço público, Meghan lhe deu um “meio-braço” carinhoso dentro do restaurante, ao ouvir a história. “Foi só uma continuação daquele momento”, afirmou.

A bolsa da discórdia

Antes da bolsa a tiracolo desta quarta-feira, Meghan havia usado outro modelo com alças – aparentemente, um problema. Quem se beneficiou foi a marca da bolsa, que viu seu estoque se esgotar em 11 minutos após fotos da noiva de Harry se espalharem pelo mundo.

Autógrafo proibido

Durante evento em Cardiff, Meghan Markle voltou aos tempos de atriz e aceitou dar um autógrafo a uma fã. Os membros da família real, contudo, não têm autorização para dar autógrafos, por uma questão de segurança e também para prevenir a falsificação de assinaturas. O próprio príncipe Charles chegou a recusar um autógrafo certa vez. Representantes do palácio, mais tarde, afirmaram que Meghan só escreveu uma mensagem de agradecimento para a jovem.

Coquinho de gente comum

Kate Middleton e seu cabelo impecável nunca chamaram tanto a atenção quanto o coquinho bagunçado desfilado por Meghan em Cardiff. As mulheres da família real geralmente usam coques elaborados, penteados sérios ou cabelos soltos, mas alinhados. O look casual foi tão marcante que se tornou tema de conversas entre especialistas em etiqueta e pauta de editoriais feministas acalorados sobre as mudanças que a atriz trará à monarquia.

Meia calça nude

As mulheres da família real costumam usar meia calça nude com saias e vestidos – regra ignorada por Meghan logo no anúncio oficial do noivado. “Nunca vemos uma mulher da realeza com pernas sem meias. Meghan, pelo que percebemos pelo sapato usado no anúncio do noivado, não está de meias”, disse a especialista em realeza britânica Victoria Arbiter, ao site Insider. “Eu diria que esta é a única regra de vestimenta que a rainha pede.”