Bolsa usada por Meghan Markle esgota em apenas 11 minutos

Um dos tradicionais papéis, por assim dizer, da família real é lançar tendências — e Meghan Markle já se mostrou eficiente na função. A noiva do príncipe Harry movimentou as lojas ao desfilar com uma bolsa da marca Strathberry, do Reino Unido, durante um evento oficial em Nottingham. O acessório de 495 euros esgotou 11 minutos após as fotos do look da atriz circularem na internet, informou a revista Elle UK.

Esta não é a primeira peça usada pela atriz que se torna sucesso de vendas. O casaco que ela usou nas fotos de anúncio do noivado, da marca Line, também sumiram das araras, assim como os saltos da Aquazzura, que não estão mais disponíveis em diversos sites.

A atriz americana já está morando na Inglaterra e, na última sexta-feira, 1, fez a sua primeira aparição como membro da família real.