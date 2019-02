Christian Bale chama Moisés de ‘bárbaro’ e ‘esquizofrênico’

1. Christian Bale no filme Exodus zoom_out_map 1 /9 Christian Bale no filme Exodus (Reprodução/Entertainment Weekly/VEJA) Christian Bale no filme Exodus

Christian Bale, de Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008), não se esquivou de fazer declarações controversas na coletiva de imprensa do filme Êxodo: Deuses e Reis, de Ridley Scott, em que interpreta o profeta Moisés. “Eu acho que ele era um tanto esquizofrênico e um dos indivíduos mais bárbaros sobre os quais eu li em minha vida”, disse o ator, segundo o site do jornal britânico The Guardian, presente à coletiva em Los Angeles. Êxodo: Deuses e Reis estreia em dezembro: dia 12 nos Estados Unidos e dia 25 no Brasil.

Bale afirmou que não conhecia muito bem a história contada na Bíblia antes de aceitar o papel, mas que depois fez uma ampla pesquisa e ficou espantado com a complexidade de Moisés e de seu criador. “Ele era um homem muito perturbado, agitado e imprevisível. Mas a maior surpresa foi a natureza de Deus. Ele também era muito imprevisível”, disse ele.

Os comentários causaram a desconfiança da comunidade religiosa, que esperam que Êxodo seja mais fiel ao texto bíblico do que Noé, de Darren Aronofsky, muito criticado nos Estados Unidos na época de seu lançamento, em março. Peter Chattaway, colunista do site religioso Patheos.com, criticou a postura do ator por ele achar que “entende a cabeça” de Moisés. Chattaway também se mostrou preocupado com o fato de Ridley Scott ter escolhido justificar a divisão do Mar Vermelho como consequência de um terremoto, não de intervenção divina, como contado nos textos sagrados.