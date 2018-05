China ultrapassa América do Norte e se torna maior mercado de cinema

A China superou a América do Norte e se tornou o maior mercado cinematográfico do mundo no primeiro trimestre de 2018, graças, principalmente, aos filmes locais, segundo dados chineses e americanos.

As vendas de ingressos na China chegaram a 20,21 bilhões de yuans (cerca 3,17 bilhões de dólares) entre janeiro e março deste ano, de acordo com o órgão especializado China Movie Data Information Network. Na América do Norte, a arrecadação foi de 2,8 bilhões de dólares, segundo a revista americana Variety.

Cerca de 75% das bilheterias na China foram geradas por filmes do próprio país. Entre os dez filmes mais bem sucedidos estão sete produções locais, cinco delas no topo da lista. Operação Mar Vermelho, um blockbuster sobre uma missão antipirataria do exército chinês no Mar Vermelho, ocupa a primeira posição, com 3,6 bilhões de yuans.

Apesar de Pequim limitar o número de filmes estrangeiros exibidos nos cinemas, a China é um mercado importante para Hollywood. Grandes filmes como Pantera Negra e Círculo de Fogo: a Revolta, tiveram bons resultados no país. O Ano Novo chinês, período de férias durante o qual muitas pessoas aproveitam para ir ao cinema, contribuiu para o aumento da arrecadação durante esses dias.