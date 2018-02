Chico Pinheiro faz piada ao vivo na Globo: tem que manter isso aí

No desfile mais político do Carnaval 2018, a Império da Casa Verde fez uma belíssima apresentação, criticando a desigualdade social e a corrupção. Lá do estúdio da Globo no sambódromo do Anhembi, Chico Pinheiro não perdeu a chance de mandar uma piada com tom de alfinetada ao presidente Michel Temer.

‘Bora, não pode parar não. Tem que manter isso aí”, disse, com ênfase na última frase durante comentário sobre o desfile. A sentença foi repetida por ele em outro momento, enquanto Ailton Graça sambava no estúdio, só para reforçar a piada nas entrelinhas.

Para quem não lembra, a frase “tem que manter isso ai” foi dita por Michel Temer a Joesley Batista, da JBS, sobre a mesada de 500.000 reais semanais pagos ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A fala acabou divulgada entre muitas gravações que apontavam esquemas de corrupção no país.