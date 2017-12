Cátia Fonseca diz que fica na Gazeta — mas assina com Band

Cátia Fonseca confundiu o público nesta terça-feira. A apresentadora do Programa Mulheres usou as redes sociais da TV Gazeta, além do palco da própria atração, para desmentir a informação de que ela assinaria um contrato com a Band ainda naquele dia. “Faz 15 anos que estou aqui, e aqui me mantenho. Vou sair, mas de férias. Saio dia 22 e volto dia 8 de janeiro”, disse se referindo à notícia divulgada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, no Uol.

Horas depois, tudo mudou. A apresentadora divulgou em seu Instagram que sim, estava de mudança para a outra emissora. “Amigos queridos, depois de 15 anos à frente do Programa Mulheres deixo a Tv Gazeta em busca de novos desafios na Rede Bandeirantes onde recebi uma proposta maravilhosa que não podia recusar”, disse, antes de agradecer à equipe e direção do canal. “Todos que me acompanham sabem que tenho esta empresa como minha segunda família. Continuo desejando todo sucesso e felicidade a todos da TV Gazeta.”

Segundo o colunista Daniel Castro, foi o marido de Cátia, Rodrigo Riccó, demitido da Gazeta em 2015, que negociava o passe da esposa para outras emissoras. Na Band, Cátia vai comandar também um programa diário vespertino voltado para o público feminino.