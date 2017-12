Cátia Fonseca responde boatos sobre saída da Gazeta

Cátia Fonseca afirma que não planeja trocar a TV Gazeta pela Bandeirantes. Em vídeo publicado no Twitter da emissora, a apresentadora do Programa Mulheres desmentiu a notícia dada pelo colunista Flávio Ricco, da Uol, e garantiu que não pretende assinar contrato com outra emissora. “Faz 15 anos que estou aqui, e aqui me mantenho. Vou sair, mas de férias. Saio dia 22 e volto dia 8 de janeiro”, explicou.

Nesta terça-feira, o jornalista anunciou que Cátia iria assumir uma atração diária na Band, e se despediria da Gazeta já na próxima semana, quando Regina Volpato seria anunciada como sua substituta. No vídeo, a apresentadora refutou o boato: “Parece que todo ano tem uma história de que eu estou saindo do Mulheres“.