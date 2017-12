Cátia Fonseca trocará TV Gazeta por Band, diz colunista

A apresentadora Cátia Fonseca vai deixar o Programa Mulheres na TV Gazeta para assumir uma atração diária de molde parecido na Band. Segundo o colunista Flávio Ricco, da Uol, a contratação será selada na noite desta terça-feira. Ela deve se despedir da emissora na próxima semana, no dia 22, quando Regina Volpato será anunciada como sua substituta.

Até o fechamento desta matéria, a Band não confirmou a contratação. Já a Gazeta tentou amenizar o rumor com um comunicado oficial nas redes sociais que diz: “A TV Gazeta de São Paulo informa que a apresentadora Catia Fonseca segue no comando do Programa Mulheres, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h50”.