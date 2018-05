Casamento real: o cardápio do almoço oferecido pela rainha

A rainha Elizabeth II oferece um almoço para os 600 convidados do casamento real do príncipe Harry com Meghan Markle neste sábado. O sexto na linha sucessória do trono britânico e a atriz americana se casaram na Capela de São Jorge, em Windsor, e fizeram um cortejo pelo vilarejo antes de chegar ao Castelo, onde acontece o almoço. O cardápio foi divulgado em seguida pelo site oficial da família real britânica.

O cardápio inclui uma variedade de canapés doces e salgados e pratos para serem degustados em bowls, como fricassé de frango e risoto de ervilha e hortelã. Além disso, será oferecido o champanhe Pol Roger Brut Réserve Non Vintage, vendido por cerca de 40 euros (aproximadamente 176 reais), e uma seleção de vinhos.

Diante do fato de que o almoço é oferecido por ninguém menos do que a rainha do Reino Unido, o cardápio parece ser bastante simples – mas ele é similar ao que foi oferecido após o casório do príncipe William, irmão de Harry, com Kate Middleton em 2011. Já no almoço pós-casamento do príncipe Charles com a princesa Diana, em 1981, como mostrado em edição de VEJA, teve até cordeiro servido em prato de ouro maciço.

Canapés:

Lagostins escoceses enrolados em salmão defumado com citrus crème fraiche (uma espécie de molho cítrico)

Espargos ingleses grelhados envolvidos em presunto Cumbrian

Panna cotta de ervilha com ovos de codorna e erva lúcia-lima

Tartare de tomate e manjericão com pérolas de vinagre balsâmico

Frango cozido em iogurte levemente apimentado com damasco assado

Croquete de cordeiro de Windsor confitado, legumes assados e geléia de chalota

Lanças de aspargos com muçarela e tomate seco

Pratos servidos em bowls:

Fricassé de frango com cogumelos morchella e alho-poró

Risoto de ervilha e hortelã com brotos de ervilha, azeite trufado e chips de parmesão

Barriga de porco de Windsor assado por dez horas com compota de maçã e torresmo

Canapés doces:

Macarons de champanhe e pistache

Tartelete de creme brûlée de laranja

Tartelete de ruibarbo

Bebidas:

Champanhe Pol Roger Brut Réserve Non Vintage

Seleção de vinhos

Bebidas não alcoólicas, incluindo um coquetel sem álcool de maçã e flor de sabugueiro, a mesma do xarope usado no bolo de casamento.

