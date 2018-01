Carlos Heitor Cony previa lançar reedição de ‘O Beijo da Morte’

Carlos Heitor Cony, morto nesta sexta-feira aos 91 anos, preparava para este ano uma reedição de O Beijo da Morte, livro que trata da morte de Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda que ele lançou em 2003 em coautoria com a jornalista Anna Lee. Segundo a editora Nova Fronteira, a reedição, intitulada Operação Condor, está sendo finalizada agora por Anna.

Os escritores decidiram voltar à obra após a exumação dos restos mortais de Jango, em 2013, a pedido da família do ex-presidente, que queria esclarecer as causas de sua morte. Anna, então, viajou, entrevistou novas fontes e pesquisou documentos para a reedição do livro.

O Beijo da Morte, lançado pela Objetiva, é uma mistura de reportagem e ficção. Na história, um repórter tenta esclarecer em que circunstâncias se deram as três mortes, que aconteceram em um curto período de menos de um ano, durante a ditadura militar.

Cony morreu de falência de múltiplos órgãos. Ocupante da cadeira de número três Academia Brasileira de Letras (ABL) desde maio 2000, Cony publicou 17 romances, mas sua obra também se divide em contos, crônicas, ensaios e peças de teatro. A estreia na literatura aconteceu com O Ventre, de 1958, seguido de A Verdade de Cada Dia e Tijolo de Segurança.