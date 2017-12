Carlos Alberto de Nóbrega fica noivo de mulher 43 anos mais nova

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 81 anos, anunciou o noivado com a nutricionista Renata Domingues, de 38, no Instagram. “Passamos um fim de semana supergostoso no sítio. Eu me senti Adão, porque realmente estávamos no Paraíso. Aí, maldosos… O vovô do adão! Que venham os comentários (risos)”, escreveu Nóbrega na rede social, já esperando explanações sobre a diferença de 43 anos do casal.

Esta será a terceira vez que o ator e humorista sobe ao altar. Ele ficou 34 anos com Marilda de Nóbrega, e 22 com Andréa Nóbrega. Há um ano, Nóbrega vive com Renata.