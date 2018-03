Caio Blat retoma contato com filho mais velho e posta foto

Caio Blat retomou contato com o filho mais velho, Antônio. O ator postou uma foto com o garoto nesta quarta-feira, aniversário de 15 anos do menino. “Um cara muito especial está de volta na minha vida, para minha maior alegria!”, escreveu Caio.

Na imagem, o artista posa ao lado do filho e da ex-esposa, Ana Ariel. Caio conheceu a cantora lírica em 2001 e se casou com ela pouco tempo depois. Em 2003, eles adotaram Antônio, então com 1 ano e meio. Depois do divórcio, a guarda do menino ficou com a mãe, que proibiu qualquer contato entre pai e filho.

“Ele tentou até judicialmente chegar perto de nós, ajudar financeiramente, eu nunca deixei. Eu entrei naquele lugar da mulher do orgulho ferido”, contou Ana Ariel em 2016, ao programa Câmera Record. “Não aceito te ver, não aceito que você veja o meu filho, eu entrei na mágoa, naquela coisa do primeiro amor que se quebrou.” Na época, Blat não via o filho havia doze anos.

Antônio retribuiu o carinho do pai nas redes sociais, repostando a foto: “Depois de um dia de festa no paintball com os amigos da igreja e os amigos da escola, junto com meu pai e minha mãe estou um pouco dolorido (risos), mas estou pronto pra tudo com essa família tão amada”.

Blat também é pai de Bento, de 8 anos, fruto de seu casamento com a atriz e apresentadora Maria Ribeiro, de quem se separou no ano passado. Atualmente, ele interpreta Cássio na novela das 7 da Globo Deus Salve o Rei.