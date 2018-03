Caetano faz show para financiar a exposição ‘Queermuseu’ no Rio

Caetano Veloso fará show para financiar a ida da exposição Queermuseu — Cartografias da Diferença na Arte Brasileira ao Rio de Janeiro. Em outubro do ano passado, o Conselho Municipal do Museu de Arte do Rio (Conmar) decidiu não receber a mostra na cidade, após manifestações conservadoras levarem ao fechamento da exposição em Porto Alegre.

À época, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se manifestou fortemente contra a mostra. Em vídeo, o pastor disse: “Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio (MAR), não”.

A exposição reúne obras de 85 artistas, dentre eles Alfredo Volpi e Cândido Portinari, e tem como objetivo valorizar e documentar a diversidade sexual. Parte do público, no entanto, leu nas obras associações à pedofilia e zoofilia.

Diante da resistência do governo carioca, o Queermuseu deverá ter sede no Parque Lage — mesmo lugar onde Caetano se apresenta em 15 de março. Mas, para acontecer, a exposição depende de um financiamento coletivo que almeja 690.000 reais (até a tarde de 8 de março, 335.774,00 reais já haviam sido arrecadados).

Todo o dinheiro levantado pelo show será revertido para a vaquinha. O coletivo 342 Artes apoia tanto o show quanto o financiamento.

CAETANO CONTRA A CENSURA

Data do evento: 15 de março

Horário de Início: 22h

Local: Parque Lage

Valor: 500,00 reais, com possibilidade de meia-entrada

Site: http://todoscontracensura.byinti.com