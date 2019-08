BTS anuncia férias ‘prolongadas’ para ‘descanso e relaxamento’

O fenômeno K-pop BTS está desde 2013, ano em que foi criado pela Big Hit Entertainment, sem férias. Na noite deste domingo 11, a empresa que comanda a carreira do grupo sul-coreano afirmou, por meio de sua conta no Twitter, que os garotos irão fazer uma pausa prolongada para “descanso e relaxamento”.

[공지] 방탄소년단 공식 장기 휴가 알림 (+ENG) pic.twitter.com/fV4Aw5UNY4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) August 11, 2019

Segundo o comunicado, o período servirá para que Jimin, Jungkook, RM, Jin, V, J-Hope e Suga “recarreguem as energias e se preparem para se apresentar como novos músicos e criadores”.

O texto ainda pede “privacidade” aos fãs que encontrarem seus ídolos durante as férias. “Caso você tenha a chance de se encontrar com um dos membros do BTS enquanto eles estiverem de férias, pedimos que demonstre as considerações que eles precisam para descansarem e aproveitarem a privacidade nesse momento de pausa”.

A banda se apresentou em São Paulo em maio durante a turnê “Love yourself: speak yourself” e levou milhares de fãs ao Allianz Parque. Os apaixonados pelo grupo chegaram a ficar 3 meses acampados na fila.