Bruno Gagliasso encerra contrato de longa duração com a Globo: ‘Tudo muda’

Tudo muda. A gente muda. O tempo muda. Nossas relações mudam. Mas o afeto, esse é permanente. Há dezoito anos vocês me acompanham em séries e novelas da TV Globo e juntos fomos construindo uma bela história que agora ganha um novo capítulo. Como muitos de vocês têm lido hoje, meu contrato com a TV Globo, nos moldes convencionais, foi encerrado para que eu possa trabalhar por obra e ter mais liberdade artística. Nossa relação sempre foi muito franca e madura e não seria diferente neste momento. A empresa me acolheu, ouviu minhas ideias e decisões, e assim compreendemos este novo tempo. O futuro certamente nos reserva muitos outros trabalhos, novas e maravilhosas histórias. Nessas quase duas décadas fizemos trabalhos incríveis, conquistamos dois Emmys, entramos nas casas de milhões de brasileiros para falar sobre outros brasileiros. Fui Inácio, Júnior, Ricardo, Ivan, Tarso, Timotinho, Franz, Edu, Mario, Gabriel e tantas outras vidas que só trouxeram coisas boas e lindas. Tudo isso é parte da minha trajetória, parte de quem sou hoje. E sempre será. E por tudo isso, meu obrigado a Rede Globo por ter me possibilitado amadurecer como ator, por ter acreditado em mim, apostado na minha arte e me dar a oportunidade singular de aprender e atuar com os melhores do país. Fui e sou muito feliz por todos esses anos. Até já!