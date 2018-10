Bruna Marquezine anuncia fim de namoro com Neymar: ‘Decisão partiu dele’

Bruna Marquezine anunciou na noite de quinta-feira o fim do namoro com Neymar. O casal, que vive um relacionamento iôiô há pouco mais de 5 anos, estava junto, dessa vez, desde dezembro de 2017. Segundo a atriz, o término partiu de Neymar.

“Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu”, disse a atriz, de 23 anos, durante evento social da marca Le Lis Blanc em São Paulo.

Bruna fez questão de ressaltar que o motivo do fim de namoro não foram divergências políticas, ao contrário do que sugeriram alguns rumores. Ainda antes do primeiro turno das eleições presidenciais, a atriz se engajou na campanha #EleNão, contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Neymar não manifestou posição sobre a disputa eleitoral.

“Eu queria deixar isso claro porque a gente está vivendo um momento muito crítico, muito perigoso, de muito ódio, em que as pessoas estão deixando de se falar e de se gostar. E eu quero que fique claro que não foi por isso [o término]”, enfatizou Bruna.