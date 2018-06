Branco Mello posta foto com Oscar Schimdt no hospital: ‘Prossigo firme’

Branco Mello mostrou um encontro inesperado que teve com o jogador Oscar Schmidt durante uma visita ao hospital. Depois ser diagnosticado com um câncer na laringe em maio, o integrante dos Titãs compartilhou o seu estado de saúde. “Queridos amigos, prossigo firme e forte com o tratamento!”, afirmou na legenda da imagem.

“Hoje encontrei esse gigante no hospital!”, afirmou Branco, se referindo ao colega Oscar Schmidt. O ex-jogador de basquete de 60 anos venceu uma luta contra um câncer no cérebro que durou de 2011 até 2017, e exige acompanhamento. “Tenho recebido e agradeço todas as mensagens e boas vibrações de vocês”, complementou Mello.