Branco Mello anuncia início do tratamento contra câncer na laringe

Branco Mello, baixista da banda Titãs, anunciou, nesta quarta-feira, o início de seu tratamento contra um câncer na laringe. Nas redes sociais, o músico agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs desde que revelou que se afastaria dos palcos para tratar a doença, diagnosticada precocemente.

“Meus queridos! Agradeço o carinho, a força e a energia que vocês estão mandando… Essa semana começo o tratamento! Logo mais estarei de volta aos palcos!! Beijos”, escreveu Branco Mello na rede social. Junto, ele publicou foto.

Mello deve retornar aos palcos em três meses, a tempo da turnê de lançamento do DVD da ópera Doze Flores Amarelas, último projeto dos Titãs. A banda de rock paulista segue cumprindo sua agenda de shows, com Lee Marcucci no baixo, no lugar de Branco Mello.