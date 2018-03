Bordel de Caetana, o Teste de Fidelidade de ‘O Outro Lado’

Nada de detetive particular: o modo mais fácil de descobrir uma traição, na realidade alternativa de O Outro Lado do Paraíso, a novela das 9 da Globo, é dar um pulo no bordel de Caetana (Laura Cardoso), a octogenária cafetina que há gerações faz a alegria dos marmanjos de Pedra Santa, localidade fictícia colada a Palmas, no Tocantins. Um chifre, uma pulada de cerca: tudo se esclarece com uma visitinha ao Love Chic, cujo nome brilha na fachada em luzes vermelhas.

A revanche da mocinha vingativa do folhetim, Clara (Bianca Bin), sobre o juiz Gustavo (Luís Mello), que deu aval para a megera Sophia (Marieta Severo) trancafiá-la em um hospício isolado do mundo sobre um monte escarpado, teve início na noite desta quinta no prostíbulo, no melhor estilo Teste de Fidelidade, o programa apresentado por João Kléber na Rede TV! Clara descobriu que o juiz é o sócio oculto do Love Chic – a legislação brasileira permite à mulher vender o próprio corpo, mas a atividade de agenciamento do corpo de outrem, ou de cafetão, é crime – e armou um duplo desmascaramento. Além de expor a face criminosa de Gustavo, ela revelou a Nádia (Eliane Giardini), a esposa perua do juiz, que ele a traía com Leandra (Mayana Neiva), atual proprietária, e portanto sua sócia, do bordel fundado por Caetana.

A estratégia de Clara para levar Nádia ao bordel foi verossímil: desesperada ao ver naufragar o casamento dos dois filhos, e com eles os seus padrões de família e sociedade, Nádia adorou a sugestão da mocinha de se consultar com a vidente de Pedra Santa, Mercedes (Fernanda Montenegro). Espirituosa, Mercedes disse a Nádia que ela teria “a maior surpresa da vida”, antes de oferecer um bolinho e dar adeus à madame, que rumou com Clara para o bordel, onde a vingativa havia deixado o carro, a mãe, Beth (Gloria Pires) e o amigo advogado, Patrick (Thiago Fragoso).

A princípio receosa – “O que meu marido vai pensar se souber que vim aqui?” –, Nádia achou divertido conhecer a casa de Leandra e Caetana, sobretudo o poste de pole dance, e foi então convencida a explorar mais o lugar, visitando um dos quartos. Ao abrir a porta, deu com o maridão esparramado na cama de cuecas, a sócia rebolando sobre ele, de pé nos lençóis, e deu início ao barraco que encerrou o capítulo.

Juvenal descobre Desirée

Se a edição desta quinta-feira do Teste de Fidelidade foi factível, ela pecou, no entanto, pelo gosto de reprise. Há não muitos capítulos – na semana passada, mais exatamente – o ingênuo Juvenal (Anderson Di Rizzi) descobriu que a noivinha novinha Desirée (Priscila Assum), que se passava por pura, casta e de família para ser levada ao altar e deixar a vida, era na verdade uma das operárias da fábrica de sexo de Pedra Santa.

Bastou marcarm sua despedida de solteiro no bordel – e bau, bau, traidora.

Noivo desmascara Leandra

E, semanas atrás, Leandra, também tentando o golpe da moça de família para cima de um fazendeiro com quem pensava em partir de Pedra Santa, foi desmascarada depois que Rato (César Ferrario), o capataz de Sophia apaixonado por ela, armou de o noivo adentrar o bordel e encontrar Leandra vestida a rigor – para então se dar conta de que ela não trabalhava apenas no ramo hoteleiro, como dizia.

O mote de O Outro Lado do Paraíso é o do eterno retorno: “O que você faz um dia volta para você”, como diz a música-tema da novela. Mas, com mania de repetição, a novela parece menos um bumerangue do que um disco arranhado.