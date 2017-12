Blake Lively machuca a mão em set e produção de filme é suspensa

As filmagens do longa de espionagem The Rhythm Section foram suspensas após a protagonista Blake Lively machucar a mão durante a gravação de uma sequência de ação, segundo o site da revista The Hollywood Reporter.

“Paramount, Global Road (antes conhecida como IM Global) e os produtores Michael G Wilson e Barbara Broccoli hoje confirmaram que as filmagens de The Rhythm Section foram suspensas já que Blake Lively machucou sua mão enquanto gravava uma sequência de ação. A produção será retomada assim que possível”, disse um porta-voz ao site.

O longa estava sendo filmado em Dublin, na Alemanha. O filme é uma adaptação de uma série de livros de Mark Burnell da personagem Stephanie Patrick, que conta a história de uma mulher que tenta descobrir a verdade sobre a queda de avião que matou sua família.