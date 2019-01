‘Black Mirror: Bandersnatch’: os bastidores do filme interativo da Netflix

A Netflix causou burburinho ao lançar na sexta-feira, dia 28, o filme interativo Black Mirror: Bandersnatch. Na produção, que acompanha a história de um jovem programador de videogame, o espectador é convidado a tomar decisões que mudam o rumo da trama. Escolhas leves, como o tipo de cereal que o protagonista vai tomar no café da manhã, logo são substituídas por questões realmente relevantes para a narrativa.

Charlie Brooker, criador do seriado e roteirista de Bandersnatch, conta que o processo de produção do filme foi desafiador em vários sentidos. Entre as complicações estava fazer com que os atores seguissem diferentes linhas narrativas, e atuassem de acordo com as variedades de escolhas do espectador. Confira a seguir um vídeo com os bastidores da produção divulgado em primeira mão por VEJA: