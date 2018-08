O Bistrô do Victor está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Bistrô do Victor, entre os dias 1º a 30 de setembro, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 no almoço e R$ 65,00 no jantar por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Entrada – Mexilhões à marinière (mexilhões selecionados de Santa Catarina ao vinho branco e acompanhados de batatas fritas) ou Mix de folhas com anéis de lula, vinagrete de framboesa e vinho tinto.

Prato principal – Camarões à grega (camarões empanados, intercalados com queijo e servidos no espeto) acompanhados de arroz à grega, batata frita e maionese de camarão ou risoto cremoso de abóbora cabotiá servido com filé de salmão na manteiga, molho de laranja e cubos de manga.

Sobremesa – Cheesecake com calda de frutas vermelhas ou trio de churros recheados com doce de leite e granulado colorido.

Cliente Santander – Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Bistrô do Victor -PKB – Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, 3317-6920/3353-1920. Seg. a sáb. 11h30/22h30; dom. 12h/22h.