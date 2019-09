Billie Eilish anuncia shows no Brasil em 2020

Depois de muita especulação e algumas semanas de espera, Billie Eilish finalmente anunciou sua vinda ao país tropical. Esta será a primeira vez da cantora de 17 anos de idade no país. Os shows ocorrerão no dia 30 de maio de 2020 em São Paulo, no Allianz Parque, e em 31 de maio no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. A venda para o público geral começa no dia 04 de outubro, às 10h pela internet e às 12h nas bilheterias oficiais.

Billie irá começar a turnê, Where Do We Go?, em março do ano que vem em Miami, Flórida, e promete levar o show às maiores arenas do mundo – incluindo o Madison Square Garden, em Nova York, no dia 15 de março.

A cantora também se considera uma ativista das mudanças climáticas, assim como Greta Thunberg. Em seus shows, Billie fez uma parceria com a organização sem fins lucrativos REVERB com o intuito de encorajar um ambiente ecologicamente consciente para o backstage e seus fãs. T

odo o público poderá levar garrafas refis de água aos shows e estações de água estarão disponíveis para abastecê-las. Uma Eco-vila Billie Eilish será criada em todos os shows, dando informações e recursos aos consumidores sobre maneiras de combater a mudança climática e preservar o Planeta Terra.

Em agosto, a cantora foi considerada oficialmente a primeira artista nascida neste milênio que alcançou a primeira posição do ranking da Billboard em álbum e single com Bad Guy. Where Do We Go? é atualmente o álbum mais vendido do ano na América do Norte.