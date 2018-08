BBC é criticada por não escalar ator com deficiência para ‘Homem Elefante’

A BBC e a produtora New Pictures estão sendo criticadas por não terem escalado um ator com deficiência para protagonizar a minissérie The Elephant Man, que retrata a história real de Joseph Merrick, um homem que tinha deformidade facial por causa de uma doença congênita. A emissora escolheu para o papel Charlie Heaton, conhecido pelo personagem Jonathan, de Stranger Things.

A instituição britânica Scope, que trabalha pelos direitos da população com deficiência, chamou a decisão da BBC de “decepcionante”. “É uma oportunidade perdida, mas, infelizmente, falta de diversidade na indústria não é nada novo”, disse Phil Talbot, diretor de comunicação da instituição.

Louise Dyson, fundadora de uma agência que trabalha especificamente com atores com deficiência, afirmou que a escalação pode ser comparada com a de uma pessoa branca para o papel de um personagem negro. “Ninguém está dizendo que eles deveriam comprometer a qualidade da escalação, mas atores com deficiência deveriam pelo menos ganhar uma chance”, disse ao site do jornal The Telegraph.

A minissérie em dois episódios, prevista para 2019, contará a trajetória de Merrick por shows de aberrações na Londres do século XIX até se tornar amigo de um médico que começa a levar o rapaz a festas e eventos da sociedade. Merrick tinha a síndrome de Proteus, uma doença extremamente rara que causa tumores subcutâneos e crescimento exagerado da pele. Ele morreu em 1890, aos 27 anos.

A história de Merrick já foi contada várias vezes no cinema, peças de teatro e séries. A mais célebre adaptação foi o filme O Homem Elefante (1980), dirigido por David Lynch e com John Hurt no papel principal.

Um porta-voz da New Pictures, responsável pela série, afirmou que a produtora reconhece a importância da história e que está escalando atores com deficiência para outros papéis.