‘BBB18’: redes pedem expulsão de Ana Clara após ‘cintada’ em Kaysar

Agressão física é crime grave no Big Brother Brasil — punível com expulsão da competição, que promete 1,5 milhão de reais e eventual estrelato ao vencedor. Por isso, torcidas contrárias à Família Lima estão tomando as redes na manhã desta terça-feira pedindo a saída de Ana Clara, a estudante carioca que joga ao lado do pai, Ayrton, na atual edição do reality show da Globo. Nesta segunda, em uma brincadeira no banheiro do BBB, Ana Clara acertou um cinto diversas vezes em Kaysar, que chegou a ficar com a marca da cintada no braço. Não foi a primeira brincadeira pesada entre eles: na madrugada de sábado para domingo, depois da festa, a ruiva também alvejou o sírio com uma almofada, dentro de um dos quartos da casa.

Mas não é apenas Ana Clara quem comanda as brincadeiras: o próprio Kaysar pesou a mão ao acordar Caruso com um susto nesta segunda-feira, o que levou a produção do programa a se pronunciar para lembrar as regras do confinamento. “Fica terminantemente proibido qualquer tipo de brincadeira com contato físico, almofadas, cintas, chinelos, tapas. Não poderá acontecer mais esse tipo de brincadeiras dentro da casa”, disse a voz anônima da produção. Enquanto os participantes tentavam entender a qual brincadeira a produção se referia, a voz reforçou. “Esse tipo de conduta é inadequado e vocês sabem. Se acontecer, vai render expulsão do programa. Vida que segue na casa.”

Boa parte dos que pedem a expulsão de Ana Clara são do time de Kaysar, visto, na sequência, como vítima da história. O sírio chegou a ouvir um sermão do pai de Ana Clara, que foi avisá-lo de que brincadeiras com altas doses de agressividade podem ser mal interpretadas pela produção do programa, que zela pelo cumprimento do regulamento do reality show.

É, pelo visto o pai n sabe das duas atenções q AC tomou da produção por bater no Kaysar após a festa no chuveiro (com o cinto do microfone) e no quarto (com almofadas).

E fala como se fosse o Kay o culpado e não a AC. @boninho @TiagoLeifert @BBB @BBB18 @RedeGlobo esclareçam!! pic.twitter.com/C6szOsoa4t — VAI – BBB18 🐦 (@VaiBBB18) March 27, 2018

Repercussão nas redes

Kaysar: “Ela bateu forte”

Jessica: Ela bateu muito forte mesmo. Eu tava atrás, tive que me proteger pra ñ pegar no olho.” – Produção corta e muda a câmera! Nós estamos vendo @bbb @boninho @TiagoLeifert. Não adianta tentar camuflar! 🤬 #BBB18 #AnaClaraExpulsa — Layane Tércia 🐦⭐️ (@LayaneTercia) March 27, 2018