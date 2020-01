BBB 20: Público pede expulsão de participante após polêmica em festa

Uma controvérsia no Big Brother Brasil 20 movimentou as redes sociais na manhã de sábado (25). Na primeira festa da edição deste ano do reality da Globo, uma reação de Petrix Barbosa na pista de dança provocou discussões entre os espectadores. O líder da semana abraçou Bianca Andrade, conhecida por Boca Rosa, que estava bêbada depois de uma briga feia com Rafa Kalimann no começo da noite. Uma parte dos internautas interpretou que ele teria encostado, de maneira proposital, nos seios da participante.

A hashtag #PetrixExpulso estava no topo da lista de assuntos mais comentados no Twitter. Assista à cena:

Petrix é um atleta com dupla nacionalidade. Depois de vencer títulos pelo Brasil, como o Pan-Americano de 2011, e defender clubes como Flamengo e Vasco, o paulistano foi para Portugal. Obteve a cidadania portuguesa em 2018 e agora vive entre Miami e Lisboa.

Petrix virou notícia em abril de 2018, quando deu entrevista ao Fantástico, da Globo, para denunciar abusos do ex-técnico da seleção brasileira Fernando de Carvalho Lopes, que o treinou na infância e adolescência. Mais de 40 ginastas e ex-ginastas afirmaram ter sofrido assédio.

Lopes foi afastado da seleção nacional às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio depois que a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) teve acesso a uma denúncia que envolvia um menor de 18 anos.

Já a influenciadora Bianca tem mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Os dois fazem parte do grupo de famosos escalado para a edição deste ano do reality show – eles dividem a cena com a tradicional escalação de anônimos.

A Globo não se manifestou sobre o caso. Confira a repercussão:

Não tem nem justificativa, o que o Petrix fez com a Bianca foi assédio sim. O que me choca é que ainda existam pessoas que tentam defender ou até explicar o inexplicável. Merece ser expulso sim e paredão devia ser cancelado. #BBB20 #PetrixExpulso

nós queremos o petrix expulso AGORA! Não importa a audiência, assédio é crime e o que ele fez foi extremamente nojento, nem a Bianca ou qualquer mulher do mundo merece passar por isso. #ForaPetrix #PetrixExpulso