Banda Genesis confirma retorno aos palcos após 13 anos

A banda Genesis confirmou na manhã desta quarta, 4, o retorno aos palcos, em uma uma turnê pelo Reino Unido. Esta é a primeira vez que o grupo se reúne em treze anos, quando se apresentaram pela última vez ao vivo para celebrar os 40 anos da banda, em 2007. Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford, todos com 69 anos, estão confirmados na série de shows que serão realizados em sete cidades inglesas, a começar por Liverpool, em 23 de novembro, passando por Londres entre os dias 29 e 30, até Glasgow, em 11 de dezembro. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta, 5.

Peter Gabriel, um dos membros fundadores do grupo, não fará parte da turnê, assim como o guitarrista Steve Hackett, outro membro da fase clássica da banda. Quando Gabriel liderava o Genesis, entre o final da década de 60 e o início dos anos 70, o grupo era conhecido como um dos gigantes do rock progressivo, ao lado de Pink Floyd, Yes e Emerson, Lake & Palmer. Com a saída de Gabriel, Phil Collins acumulou as funções de vocalista e baterista. Aos poucos, ele fez o grupo deixar de lado as longas suítes para investir em canções mais curtas, no formato pop. Dessa forma, o Genesis emplacou vários hits nas paradas de sucesso das rádios FMs e acumulou discos de ouro. Na turnê que acaba de ser anunciada, espera-se que Nicholas Collins, filho de Phil, ajude o pai com a bateria, já que o músico afirmou em entrevistas anteriores que não tem condições de tocar o instrumento sozinho ao longo de um show inteiro, devido a uma lesão.

Os rumores do possível retorno começaram na segunda-feira, 2, quando a banda publicou em seu perfil do Instagram uma foto com a legenda: “E então éramos três”.

Confira abaixo os detalhes do anúncio, com datas e locais dos shows confirmados até o momento: