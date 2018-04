Band estreia programa de empoderamento feminino

Criada há cerca de sete anos pelas jornalistas Ana Paula Padrão e Natália Leite, a Escola de Você, curso digital voltado para o empoderamento feminino, vai ganhar uma bela vitrine a partir da próxima segunda-feira: a TV aberta. Às 9h50, Natália, que conheceu Ana Paula durante sua passagem pela Record e se tornou sua sócia em um portal para mulheres e na produtora de conteúdo Touareg, vai ao ar com o SuperPoderosas, que deve levar a uma escala maior, de público e de profundidade do conteúdo abordado, as aulas da Escola de Você.

“O DNA é o mesmo, o formato é uma adaptação da EDV”, diz Natália Leite. “Vamos usar partes de aulas e os pilares – autoconhecimento, empoderamento, empreendedorismo – são os mesmos. A diferença é que na escola as aulas são curtas, de 2 a 5 minutos. Já na TV as especialistas têm quadros e terão a oportunidade de trabalhar assuntos mais profundamente.”

Segundo Natália, a ideia é ajudar mulheres a transformar suas vidas, passo a passo. “Mesmo que a SuperPoderosa que está em casa assista todo dia, há uma jornada até ela enxergar a beleza que há em si mesma”, diz a jornalista, já ensaiando o jargão do programa. “Autoconhecimento é um trabalho de formiguinha.”