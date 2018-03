Band e RedeTV! definem datas dos primeiros debates eleitorais

O segundo semestre será uma verdadeira maratona para os postulantes à vaga de presidente e governador. Até na televisão. Apenas em agosto, os candidatos terão ao menos dois encontros para discutir propostas e trocar as já esperadas farpas. Band, com a condução de Ricardo Boechat, e RedeTV!, com a intermediação de Boris Casoy, Amanda Klein e Mariana Godoy, definiram as datas para os seus debates: 9 e 17 de agosto, respectivamente.

A Band, como já é tradição, deve abrir os debates na TV com um confronto entre os presidenciáveis, no primeiro turno. No dia 17, eles voltam a se enfrentar na RedeTV!, se o planejamento der certo.

No dia 16, a Band promove, em todas as capitais, os debates entre os candidatos ao governo do estado, que se encontrarão de novo na RedeTV!, no dia 24 de agosto.

No segundo turno, o primeiro debate entre os presidenciáveis na Band deve ocorrer dia 11 ou 12 de outubro, e no dia 15 de outubro na emissora de Osasco. Já os candidatos a governador que chegarem ao segundo turno se encontrarão na Band no dia 17 e na RedeTV! dois dias depois.