Band diz que vai ‘analisar o caso’ após polêmica com Henrique Fogaça

A Band decidiu se pronunciar sobre o caso envolvendo uma foto polêmica publicada pelo chef de cozinha e jurado do MasterChef Henrique Fogaça. Em comunicado oficial, a emissora afirmou que “ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal do chef Henrique Fogaça, a Band irá analisar o caso, com profundidade, depois de ouvi-lo”.

A nota ainda diz que as declarações feitas pelo jurado “não expressam, de forma alguma, a posição da Band, que se pauta no respeito às crenças e sem preconceitos em relação aos credos, etnias, sexos, raças, vertentes políticas e ideológicas”.

A polêmica se deu por causa de uma foto, publicada no Instagram, em que Fogaça aparece abraçando duas freiras e usando uma camiseta com a estampa de duas mulheres usando hábitos religiosos se beijando. “Pedindo a bênção. ‘Orai por nós’, ‘Prega per noi‘, ‘Pray for us‘”, escreveu o cozinheiro na legenda, que continha as hashtags “blasfêmia”, “o choro é livre” e “fuck hipocrisia”.

Após uma onda de comentários negativos, o chef decidiu se explicar em vídeo. “Falaram que sou desrespeitoso. Isso para mim são pessoas desonestas, que matam, roubam… Eu não faço parte disso. Tenho valores, educação, sou trabalhador. Sou uma pessoa do bem”, afirmou.