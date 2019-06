Após foto polêmica, Henrique Fogaça se explica: ‘Sou pessoa do bem’

Uma foto publicada no Instagram por Henrique Fogaça, chef de cozinha e jurado do programa de TV MasterChef Brasil, provocou polêmica nas redes sociais. De férias em Roma, na Itália, o paulistano apareceu abraçando duas freiras, com uma camiseta com a estampa de duas mulheres, usando hábitos religiosos, dando um beijo. “Pedindo a bênção. ‘Orai por nós’, ‘Prega per noi‘, ‘Pray for us‘”, escreveu, na legenda. Nas hashtags, listou: “blasfêmia, o choro é livre e fuck hipocrisia’”.

Entre os seguidores, a provocação rendeu uma onda de comentários negativos. Vídeos no YouTube foram produzidos contra o chef e, no Twitter, no nome de Fogaça apareceu entre os tópicos mais comentados. Antes da foto, o chef havia gravado uma série de stories com críticas à Igreja Católica. Depois da controvérsia, decidiu apagar a foto e se explicar.

“Falaram que sou desrespeitoso. Isso para mim são pessoas desonestas, que matam, roubam… Eu não faço parte disso. Tenho valores, educação, sou trabalhador. Para o bem comum vou tirar o post para as pessoas que ficaram ofendidas. Essa não foi a minha intenção. Sou uma pessoa do bem”, afirmou. Ele disse que foi reconhecido pelas freiras. “Essas duas freiras brasileiras vieram falar comigo e conversamos um pouco. Estou vendo muita gente me acusar e falar coisas erradas. Não sou racista e nem preconceituoso. Ser gay é doente? Eu acho que não, né?”, disse.