O Badida Carnes Nobres está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Badida, entre os dias 1º a 30 de setembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Entrada – Couvert (salada mista, salada de cebola, salada de berinjela, com pimentão vermelho, uvas-passas e champignon, pão de queijo, dois tipos de broa, azeitona e manteiga)

Prato principal – Fraldinha grelhada acompanhada de farofa Badida e arroz biro-biro ou mignon grelhado acompanhado de farofa Badida e arroz biro-biro ou risoto de palmito, ciboulette e queijo parmesão

Sobremesa – Creme de papaia: sorvete de creme com mamão e licor de cassis ou brownie de chocolate acompanhado de sorvete de creme.

Cliente Santander – Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Badida Carnes Nobres –Avenida Sete de Setembro, 6045, Seminário 3243-0473. Menu disponível somente no jantar.