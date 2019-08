Backstreet Boys anunciam três shows no Brasil em 2020

Uma das boybands de maior sucesso no mundo, os Backstreet Boys anunciaram nesta quarta-feira, 28, que trarão para o Brasil a turnê The DNA World Tour. Serão três shows: em Uberlândia, dia 11 de março, na Arena Sabiazinho; no Rio de Janeiro, dia 13 de março, na Jeunesse Arena; e em São Paulo, dia 15 de março, no Allianz Parque.

A venda de ingressos começa no dia 4 de setembro, às 10h, pela internet e nas bilheterias oficiais. O grupo também vai passar por outros países da América Latina com os shows: México, Costa Rica, Colômbia, Chile, Argentina e Uruguai.

A turnê comemora o décimo álbum de estúdio do Backstreet Boys, DNA, que marcou a volta da boyband às paradas de sucesso. O disco ocupou o primeiro lugar na lista Billboard 200, que compila os álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, em sua semana de lançamento, com cerca de 235.000 cópias comercializadas.

O grupo veio ao Brasil pela última vez em 2015 para apresentar a turnê do álbum World Like This.