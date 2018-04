Atriz de ‘Stranger Things’ entra para a lista de mais influentes da ‘Time’

Aos 14 anos, Millie Bobby Brown, conhecida pela personagem Eleven, de Stranger Things, foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. O ranking anual da revista americana trouxe nomes como Donald Trump, príncipe Harry e a noiva, Meghan Markle, Gal Gadot, Rihanna e Guillermo Del Toro.

Como é tradição, todos os perfis foram escritos por outras personalidades. O ator Aaron Paul, intérprete de Jesse Pinkman da série Breaking Bad, foi o encarregado de assinar o texto sobre a jovem atriz britânica.

“A primeira vez que eu conheci Millie Bobby Brown foi em uma sorveteria. Minha esposa e eu fomos tietá-la, como a maioria das pessoas fizeram quando a viram pela primeira vez em Stranger Things. Perguntamos se ela queria sair conosco, e ela aceitou. Nós gritamos. Escolhemos uma pequena sorveteria em Nova York e, logo, nos reunimos.

Quando começamos a conversar, percebi que a levamos ao lugar errado. Eu tinha pensado, ‘Ela tem 12 anos, vamos comprar um sorvete’. Não. Ela podia ter 12 anos, mas seu espírito e mente eram atemporais. Uma mulher madura falava através de seu rosto angelical. Era como conversar com um mentor do futuro, com perspectiva e pé no chão, que eu nunca teria sonhado em ter naquela idade. Ou em qualquer outra idade, para ser honesto.

Talvez por isso ela seja uma atriz tão extraordinária. Ela, de alguma maneira, entende a experiência de ser humana como se tivesse vivido por mil anos. Tenho orgulho dela. De chamá-la de amiga. De chamá-la de filha adotiva.”