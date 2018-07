Atriz de ‘Handmaid’s Tale’ revela que voltará para terceira temporada

A transmissão da segunda temporada de The Handmaid’s Tale foi concluída há cerca de duas semanas nos Estados Unidos e novidades sobre a terceira temporada já começaram a aparecer. A atriz Ann Dowd, que interpreta a tia Lydia na trama, revelou que estará de volta para os próximos episódios, que devem estrear em 2019.

No final da última temporada, a personagem que é responsável por educar (e castigar) as aias da República de Gilead ficou com um futuro incerto. A última cena em que aparece, a tia Lydia está jogada escada abaixo, depois de ter sido esfaqueada por Emily (Alexis Bledel).

“Acho que estou autorizada a falar que ela vai sobreviver”, afirmou Dowd em entrevista ao site americano The Daily Beast. A atriz ainda revelou que gostaria de saber mais do passado da personagem autoritária na próxima temporada, mas não possui outras informações do que acontecerá na série.

Baseada no livro O Conto da Aia, de Margareth Atwood, a produção da plataforma de streaming Hulu é exibida pelo canal fechado Paramount Channel no Brasil. A segunda temporada chegará no segundo semestre deste ano à televisão nacional.