Atriz chinesa desaparecida ressurge pedindo desculpas ao governo

A estrela de cinema chinesa Fan Bingbing voltou a usar suas redes sociais depois de passar meses desaparecida. A atriz publicou um pedido de desculpas ao governo de seu país nesta quarta-feira 3, poucas horas depois de o Partido Comunista divulgar que ela devia cerca de 129 milhões de dólares em impostos e multas.

A artista, de 36 anos, não era vista em público desde junho deste ano. Seu sumiço veio na esteira de uma série de acusações, por parte das autoridades chinesas, de que Fan estaria entre artistas que incorreram no crime de evasão de impostos. Diversos indícios apontam que a atriz, no entanto, pode ter se tornado a mais nova vítima de perseguição pela ditadura comunista da China – como aconteceu com outros representantes do meio artístico, a exemplo de Ai Weiwei.

Fan é conhecida internacionalmente por seu papel em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) e por ter integrado o júri do Festival de Cannes em 2017. Em breve, ela estreará o thriller 355, ao lado da francesa Marion Cotillard e da espanhola Penélope Cruz.

De acordo com a agência oficial Xinhua, a atriz deve pagar um total de 883 milhões de yuans (cerca 129 milhões de dólares) em impostos, multas e sanções, e pode evitar ações judiciais se pagar o valor no prazo concedido.

