Ator de ‘Um Maluco no Pedaço’ morre aos 72 anos de câncer

Conhecido por interpretar Dr. Hoover na série Um maluco no pedaço, John Wesley morreu aos 72 anos na noite deste domingo, 8. Familiares disseram que o ator faleceu por complicações causadas pelo mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta a medula óssea.

Wesley não fez somente Um Maluco no Pedaço. O seu currículo soma mais de 100 trabalhos, entre filmes como Braddock 2: O Início da Missão e Pare! Senão Mamãe Atira, e séries para TV. Ao londo da carreira, atuou ao lado de Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand e Morgan Freeman.

Seu último trabalho foi Segundo Ato, um curta criado pelo empresário e produtor do ator, Gerry Pass e dirigido por Anya Adams. Pass lamentou a morte do amigo: “John Wesley foi um presente para o mundo, por sua generosidade e graciosidade, que estão imortalizadas em seus trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Estou de coração partido por ter perdido um querido amigo hoje.”

Um Maluco no Pedaço foi exibida entre 1990 e 1996 nos Estados Unidos, lançando o astro Will Smith ao estrelato.