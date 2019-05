Will Smith usou referência de ‘Maluco no Pedaço’ para gênio de ‘Aladdin’

A expectativa para a estreia da live-action de Aladdin é grande, sobretudo em relação ao papel de Will Smith: o Gênio da lâmpada. O ator esteve no programa The Ellen Show e explicou como se apropriou de características da personagem Will, do seriado Um Maluco no Pedaço, para atuar no novo filme da Disney que estreia nesta quinta-feira 23.

“O que Robin (Williams) fez foi que ele pegou sua persona do stand-up (comedy) e usou essa persona. E eu pensei: ah, posso meio que pegar minha persona Maluco no Pedaço e usar aquilo. Porque o Gênio já foi para o futuro e para o passado, então você pode puxar referências de qualquer lugar. E o hip-hop foi onde vi que poderia colocar minha própria assinatura, enquanto mantenho o valor nostálgico”, contou.

Na versão animada do clássico, Robin Williams deu vida ao Gênio e, para Will Smith, não será fácil substituí-lo. “Robin arrasou nesse filme. Ele revolucionou o que poderia ser feito nesse tipo de filme. Então, comecei a brincar com a música, e foi aí onde encontrei meu Gênio”, disse o ator. Além dele, Mena Massoud, que interpreta Aladdin, e Naomi Scott, a Jasmine, estiveram no The Ellen Show.