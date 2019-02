Ator D’Artagnan Júnior morre no Rio de Janeiro

Morreu neste domingo, 24, o ator D’Artagnan Júnior. A notícia foi publicada pelo também ator Miguel Falabella, amigo de D’Artagnan Júnior, pelo Instagram. A família não revelou a causa da morte. O velório será realizado no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, na terça-feira 26, às 13h, e o corpo será cremado às 16h.

D’Artagnan era casado com a autora de novelas e teatro Maria Carmem Barbosa. Participou de mais de vinte folhetins da Globo. Alguns deles foram Aquele Beijo, Insensato Coração, Negócio da China, O Profeta, A Lua Me Disse, Da Cor do Pecado e Kubanacan (Solano). Sua última participação foi em Salve Jorge (2012).