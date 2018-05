Galeteria Beira Lago

O endereço com vista para o Lago Paranoá serve o tradicional rodízio de galeto (R$ 49,90). Assados na brasa, os pedaços da ave ganham o reforço de salada verde, maionese de batata, polenta frita, arroz, farofa de ovos ou de bacon, molho com sete ervas e talharim em três preparos: à bolonhesa, alho e óleo ou na manteiga. No momento doce, há fatias de torta alemã e holandesa, além da tradicional ambrosia (R$ 9,00 cada uma). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 32 e 33, Clube Ases (ao lado do Pier 21), ☎ 3223-7700 (400 lugares). 11h30/0h (dom. só almoço até 17h30). Aberto em 2007. $

Galeteria Gaúcha

As irmãs Claudia e Laura Sonda zelam pela boa qualidade do galeto, preparado da mesma forma desde que a marca foi criada pelo pai delas, em 1987. O rodízio (R$ 47,00) inclui a ave temperada com doze ervas e acompanhamentos: salada verde com alface, radicce (almeirão), tomate e cebola, maionese de batata, massa artesanal, polenta e arroz. Para sobremesa, pode-se escolher entre ambrosia e sagu com creme inglês (ambos por R$ 12,00). CA 07, Lago Norte, ☎ 3468-3542 (440 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1987. $

Grelha Galeteria

Segue à risca uma verdadeira instituição gastronômica da Serra Gaúcha – que tem bons representantes e muitos seguidores em Brasília. No rodízio de galeto da casa (R$ 45,90 no almoço e R$ 43,00 no jantar), a ave vai à mesa escoltada por salada verde, maionese de batata, vinagrete de ervas, arroz de carreteiro, polenta frita, talharim à bolonhesa e farofa de ovos. QMSW 6, bloco G, Edifício Studio In, lojas 8 a 18, Sudoeste, 3344-0505 (160 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. até 16h); Setor de Indústria Bernardo Sayão, quadra 1, conjunto D, lote 11, Núcleo Bandeirante, ☎ 3386-0444 (208 lugares). 11h30/15h e 19h/22h (sáb. almoço até 16h; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2001. $