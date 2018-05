As melhores e mais controversas histórias de Harry e Meghan; veja fotos

Sem dúvidas, Meghan Markle é a noiva do ano. Seu casamento com o príncipe Harry, marcado para o próximo sábado 19 tomou conta das manchetes do mundo todo.

Histórias sobre a polêmica família da noiva, seu primeiro casamento e o passado como atriz não param de surgir em jornais e emissoras por aí. Para o príncipe Harry, contudo, a cobertura da imprensa sempre fez parte da rotina. Sua vida foi noticiada de perto, desde seu nascimento até suas mais comentadas aparições em festas e ao lado de mulheres.

A menos de dois dias para o casamento real, confira um breve histórico sobre a vida, as famílias e os melhores e mais controversos fatos que envolvem o casal.

Infância

Príncipe Harry brinca em balanço em Londres – 22/10/1985

Príncipe Harry nasceu em Londres, em setembro de 1984, dois anos após seu irmão mais velho William. Ele é o sexto na linha de sucessão ao trono. Seu nome de batismo é na verdade Henry — Harry é apenas um apelido. Desde pequeno desenvolveu interesse por esportes com cavalos e pela prática da caça. Sua mãe, Diana, sempre se esforçou para dar a seus filhos “a vida mais normal possível”, apesar de suas posições privilegiadas na sociedade britânica.

Meghan Markle durante sua infância

Meghan nasceu em 4 de agosto de 1981 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A moça definitivamente teve uma infância muito mais tranquila do que seu noivo, longe dos holofotes. Estudou em escolas particulares e desde cedo frequentava sets de gravação em Hollywood com seu pai, Thomas Markle, que é um premiado diretor de iluminação.

Pais

Príncipe Charles e Princesa Diana posam para foto nos arredores do Palácio de Buckingham – 24/02/1981

Filho do príncipe Charles com a princesa Diana, Harry viu sua vida e tragédias familiares serem exibidas nos noticiários de todo o mundo desde cedo. Seus pais se divorciaram em 1996, em meio a diversos escândalos sobre uma traição. Em 1997, Diana morreu em um acidente de carro, que até hoje gera diversas teorias de conspiração.

Em uma entrevista para a revista Newsweek em 2017, Harry admitiu a dificuldade para superar a tragédia aos 12 anos. “Minha mãe tinha acabado de morrer e eu tive de andar atrás do seu caixão, cercado por milhares de pessoas me observado”, disse sobre o enterro. “Eu não acho que nenhuma criança deveria ser submetida a isso, sob nenhuma circunstância.”

Meghan Markle e sua mãe, Doria Ragland – 10/03/2015

Meghan também enfrentou o divórcio dos pais durante a infância. Thomas e Doria Ragland, instrutora de ioga e voluntária, se separaram em 1988, e a filha única passou a morar com a mãe. Segundo Meghan, sua relação com ela é muito próxima, como se fossem “melhores amigas”.

Carreira e vida no Palácio

Meghan se formou em teatro e em relações internacionais na Universidade de Northwestern, em 2003. Um ano antes estrelou seu primeiro papel na televisão, em um episódio da série General Hospital. Depois disso fez participações em diversas séries da televisão americana, como CSI: NY e 90210. Seu mais famoso papel foi como Rachel Zane em Suits.

Meghan Markle durante cena do filme ‘Quero Matar Meu Chefe ‘- 2011

Após a morte da mãe, Harry passou alguns meses longe dos holofotes. Porém, em outubro de 1997, viajou com seu pai em um tour oficial pela África do Sul, onde conheceu Nelson Mandela, então presidente sul-africano. Nos anos seguintes se manteve focado nos estudos, eventos oficiais da monarquia e na prática de esportes, que sempre foram seu hobby.

Após se formar no colégio, tirou um ano sabático e viajou pela Austrália, Argentina e África. No Lesoto, organizou a realização de um documentário sobre a situação dos órfãos no país e fundou sua própria organização de caridade. Em 2005, juntou-se à prestigiada academia militar Sandhurst como cadete. Foi integrado oficialmente às forças armadas da Inglaterra como oficial em abril de 2006.

Príncipe Harry durante sua adolescência, com seu pai, o príncipe Charles – 29/03/2002

Relacionamentos anteriores

Harry teve diversos relacionamentos antes de Meghan, porém o mais duradouro foi com Chelsy Davy, que o príncipe conheceu na África do Sul durante seu ano sabático. Os dois tiveram diversas idas e vindas entre 2004 e 2011. A moça chegou inclusive a conhecer a rainha Elizabeth II durante um casamento e foi convidada para o aniversário de 60 anos do príncipe Charles.

Príncipe Harry e sua ex-namorada Chelsy Davy – 05/05/2008

Meghan já foi casada com o produtor de cinema Trevor Engelson. Os dois se conheceram em 2004 e oficializaram a união em 2011, em uma cerimônia na Jamaica. Depois de dois anos anunciaram o divórcio, citando “diferenças irreconciliáveis”.

O relacionamento de Harry com uma divorciada choca os mais tradicionais britânicos, que não resistem a relacionar o caso com a controversa abdicação em 1936 de Edward VIII, tio da rainha Elizabeth II, que decidiu se casar com a americana divorciada Wallis Simpson. A atual situação também lembra o casamento do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles, atual madrasta de Harry, que também é divorciada.

O caso de Meghan, contudo, parece não ter incomodado a família real, que aprovou o casamento.

Meghan Markle e o ex-marido, Trevor Engelson, posam para foto durante evento em Beverly Hills- 11/10/2011

Escândalos

A maioria dos escândalos envolvendo Meghan estão relacionados a sua família. Além do pai e da mãe, ela não convidou nenhum outro parente para o casamento, o que gerou muitos conflitos.

A meia-irmã da futura princesa, Samantha Grant, fruto do primeiro casamento de seu pai, já deu diversas entrevistas criticando Meghan. Em 2016, afirmou que ela era “superficial”, “narcisista” e estava empenhada em uma “escalada social”.

Seu outro meio-irmão, Thomas Markle Jr., já acusou a atriz de tentar separar a família. “Meg gosta de se passar por uma pessoa humanitária e solidária, mas ela não é nada disso com sua família”, disse ao Daily Mirror.

Samantha Grant e Thomas Markle Jr, meio-irmãos da atriz Meghan Markle

Como outros adolescentes, o príncipe Harry também gostava de festas. As aventuras do jovem em baladas, onde já foi flagrado consumindo álcool quando ainda era menor de idade e usando drogas, viraram manchete em diversos tabloides ingleses. Harry também foi alvo de muitas críticas quando compareceu a uma festa usando um uniforme nazista em 2005.

Em 2012, durante uma viagem com amigos a Las Vegas, o príncipe chamou mais uma vez a atenção ao ter fotos pelado vazadas para a imprensa durante uma festa em seu quarto de hotel. As imagens, tiradas com celular, mostram Harry sem roupas durante um jogo.

O Palácio de Kensington reagiu imediatamente ao escândalo, pedindo que os jornais britânicos não publicassem as fotos em respeito à privacidade do príncipe. Para driblar a exigência da coroa, o The Sun apelou para uma “encenação” da farra usando um modelo em sua primeira página.

‘The Sun’ estampa ‘dramatização’ da farra de Harry

Início do namoro e noivado

Em uma entrevista concedida à emissora BBC, Meghan contou que conheceu Harry em um encontro organizado por um amigo em comum. O casal formalizou o namoro durante uma viagem a Botsuana, em novembro de 2016.

Em 6 de maio de 2017, Meghan fez sua primeira aparição pública como “namorada real”, quando assistiu ao príncipe jogando polo. O casal também compareceu a festa de casamento de Pippa Middleton e James Matthews em maio do mesmo ano.

Depois disso foram fotografados juntos diversas vezes. O relacionamento ficou ainda mais sério quando receberam a bênção do pai de Meghan.

O pedido de casamento foi feito durante uma “noite aconchegante”, enquanto os dois cozinhavam o jantar. “Foi tão doce, natural e muito romântico. Ele se ajoelhou”, disse ela à BBC. “Na verdade, mal consegui esperar que ele fizesse a proposta. Eu disse: posso dizer sim agora?”

Príncipe Harry e Meghan Markle durante evento em Toronto, no Canadá – 25/09/2017

Casamento

O casal anunciou seu noivado ao público em novembro de 2017 e marcaram a data para o casamento no mês seguinte. Eles tiveram de receber a bênção oficial da rainha Elizabeth II antes de oficializar a união.

A cerimônia religiosa será realizada na Capela de São Jorge, localizada no Castelo de Windsor, com a presença da rainha, de 92 anos. O local foi o cenário do casamento do tio de Harry, príncipe Edward, com Sophie Rhys-Jones em 1999, e do serviço de prece e homenagem ao casamento de príncipe Charles com Camilla, em 2005.

O evento está marcado para às 12h no horário local (8h em Brasília). Foram distribuídos 600 convites para a cerimônia, mas apenas 200 amigos e familiares próximos participarão da festa oferecida pelos noivos em uma casa de campo da família real em Windsor.